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9 апр 2020

Полиции разрешили наказывать водителей, которые нарушили карантин

Полиции разрешили наказывать водителей, которые нарушили карантин

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение между столичной мэрией и МВД, разрешающее сотрудникам полиции составлять протоколы об административных правонарушениях. В том числе правоохранительные органы смогут штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции на автомобиле. Штраф – до пяти тысяч рублей

Соглашение между мэрией Москвы и МВД заключено из-за особенностей российского законодательства, согласно которому полиция прежде могла исполняться только федеральные законы, но не городские. Теперь же полиция может составлять протоколы, руководствуясь «Кодексом города Москвы об административных правонарушениях», куда накануне мэр Москвы Сергей Собянин внес поправки, устанавливающие ответственность за нарушение режима самоизоляции и социального дистанцирования.

Согласно документу, штраф за нарушение режима самоизоляции составляет четыре тысячи рублей. А если выехать в город на машине — пять тысяч. Повторное нарушение также карается штрафом в пять тысяч рублей. При этом в федеральном Кодексе об административных правонарушениях штрафы за нарушение режима повышенной готовности составляют от тысячи до 50 тысяч рублей.

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