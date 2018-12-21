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21 дек 2018

Полиция сможет вскрыть ваши автомобили

Полиция сможет вскрыть ваши автомобили

В Министерстве внутренних дел предложили внести поправки в федеральный закон «О полиции». Сейчас проводится антикоррупционная экспертиза законопроекта. По мнению ведомства, предлагаемые меры «позволят качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан»

Суть всех поправок сводится к тому, что сотрудники полиции должны получить полномочия на беспрепятственное вскрытие машин. Правда, здесь же прописываются и ситуации, когда подобные действия допустимы. Одной из таких может стать ситуация, когда существует необходимость по спасению людей. Например, если в автомобиле находится ребенок без присмотра либо человек, который нуждается в медицинской помощи.

Дополнительно полиция получит право по вскрытию автомобиля "для пресечения преступления", в случае если у сотрудников есть основания предполагать, что в ней (без разрешения) находятся «предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота». Ещё один пункт: полицейским разрешат вскрывать автомобили в ходе проверки сообщений об угрозе террористического акта или для расследования обстоятельств несчастного случая.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Колеса

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