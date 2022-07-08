Полиция Великобритании критикует электрокары

Англия стала одной из первых стран в мире, чье правительство взяло курс на электрификацию национального автопарка. Начали, разумеется, с государственного гаража и парка экстренных служб, вот только не все остались довольны.

К примеру, комиссар полиции британского графства Глостершир Крис Нельсон заявил изданию Telegraph, что его подчинённые, которые ездят на электрокарах, постоянно сталкиваются с недостатком электричества - поиск же ближайшей зарядной станции, как и время, затраченное на восполнение питания, вредят работе.

Глава полиции заявил, что не имеет ничего против заботы об экологии, однако борьба с преступностью для него первостепенна. Нынешние электрокары он назвал «не настолько продвинутыми, как хотелось бы» и подчеркнул, что опасается «двигаться по этому пути дальше».