Полис ОСАГО можно будет передать новому покупателю

С первого октября текущего года переоформить страховой полис при продаже автомобиля станет гораздо проще

На сегодняшний день страховые компании считают смену собственника транспортного средства основанием для прекращения действующего договора. То есть покупателю необходимо купить новый полис. Осенью же появится возможность внести в текущий полис нового покупателя автомобиля. Для этого продавец должен направить заявление в свою страховую компанию, где будут прописаны данные нового собственника. Страховщики, учитывая всю информацию, произведут перерасчет страховой премии и ставок и внесут изменения в текущий полис.

Текущая реформа ОСАГО предполагает еще одно важное изменение, которое касается прекращения действия полиса по причине конструктивной гибели автомобиля. От владельца будут требовать документального подтверждения о снятии машины с учета (можно получить в ГИБДД).