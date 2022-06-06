Половина дилерских центров в России может закрыться

Российский рынок продолжает лихорадить – возникают сложности не только с продажами автомобилей, но и с их дальнейшим техническим обслуживанием. В такое сложное время многие дилерские центры находятся на грани закрытия

Прогнозы у экспертов разные. К примеру, в Российской ассоциации автодилеров считают, что к концу года закроется треть автосалонов. Кроме того, некоторые центры могут лишиться статуса официального дилера, но продолжать заниматься обслуживанием машин. Скорее всего это связано с налаживанием параллельного импорта, так как запчасти, которые будут поставлять в нашу страну окажутся несертифицированными.

В то же время представители крупных сетей, вроде «Рольф» или «Авилон» считают, что с рынка уйдет, как минимум, половина дилеров, а сама ситуация может стать еще хуже. Интересно, что уже сейчас некоторые крупные дилерские предприятия уже выставлены на продажу, хотя речь больше идет о регионах.