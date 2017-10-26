Министерство финансов разослало письмо, в котором говорится, что получатели льготных кредитов по государственным программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» должны будут заплатить налог на доход физического лица (НДФЛ).

Связано это с особенностями российского налогового законодательства. В договорах на предоставление кредита указана цена автомобиля от которой банк предоставляет скидку в 10%, которую потом компенсирует государство. Вот как раз эти 10% и подпадают под налог. Таким образом, если человек приобрел по госпрограмме автомобиль ценой 1,45 миллиона рублей, он должен будет заплатить 18 850 рублей налога (НДФЛ равен 13%). Причем, обычные кредитные договора под это не подпадают: в них указывается окончательная цена автомобиля.

В Минфине не против внесения изменений в Налоговый кодекс с тем, чтобы вывести тех, кто купил машины по льготным госпрограммам (а их около 50 тысяч человек) из-под налогообложения. Однако само ведомство готовить поправки не собирается, пишет «КоммерсантЪ»: программы готовил Минромторг, вот пусть он и занимается проблемой, резонно замечают в Минфине.

Времени у министерств не так уж и много: первые автомобили были проданы 1 июля. Значит до 1 марта банки передадут информацию в налоговые органы, а те направят письма с требованием заплатить НДФЛ. На это у тех, кто купил машину по госпрограмме, есть время до 1 декабря следующего года.