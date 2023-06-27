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27 июн 2023

Получение водительских удостоверений усложняется

Получение водительских удостоверений усложняется

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вносящий коррективы в правила получения водительских удостоверений в России

Как сообщает ТАСС, главное нововведение коснется тех водителей, которых задержали за вождение в нетрезвом виде. Совсем скоро у таких людей исчезнет возможность пересдать водительские экзамены и получить права снова.

Разумеется, все эти санкции являются временными.  Они истекают в течение года, следующего за исполнением административного постановления. То есть, если человека лишили водительских прав сроком на год, то вернуться за руль (при успешной сдаче экзамена) он сможет лишь через два года.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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