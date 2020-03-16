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16 мар 2020

Помощь водительских ассистентов нужно заслужить

Помощь водительских ассистентов нужно заслужить

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) выпустил рекомендации по использованию электронных ассистентов вождения, которые должны заставить водителей вести себя более рассудительно

Да, эксперты пришли к выводу, что люди стали, уж слишком активно, полагаться на водительские ассистенты. Это, в свою очередь, порой приводит к потере контроля и дорожно-транспортным происшествиям. IIHS считает, что все электронные системы должны основываться на принципе совместного управления и учитывать безусловный приоритет водителя в любых действиях.

Если говорить конкретнее, то  системы должны быть спроектированы так, чтобы водители активно участвовали в управлении.  Президент IIHS Дэвид Харки предлагает сделать так, чтобы водители сначала заслужили помощь электронных ассистентов. Например, если водитель недостаточно безопасно управлял автомобилем самостоятельно, ему нужно сначала усовершенствовать свои навыки. Но если он будет внимателен и осторожен, то получит возможность использовать электронные системы в полной мере. 

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