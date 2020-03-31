«Помощников Москвы» попросили не выделываться

Общественным блюстителям дорожного порядка рекомендовано остаться дома в соответствии с мерами по борьбе с пандемией коронавируса

Пользователи мобильного приложения «Помощник Москвы» получили сообщение от городских властей о том, что фиксация нарушений ПДД при помощи мобильного телефона временно прекращена. Их просят остаться дома в соответствии с мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

«В целях предотвращения распространения пандемии настоятельно просим вас побыть дома до получения дальнейших рекомендаций. Фиксация нарушений временно прекращена с 28.03 по 5.04. Надеемся на ваше понимание и желаем вам крепкого здоровья», — отмечено в сообщении. Напомним, с понедельника, 30 марта, столичные власти ввели усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, жителям города запрещено покидать дома без крайней надобности.