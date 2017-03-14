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14 мар 2017

Поправки в закон о платном въезде

Поправки в закон о платном въезде

Поправки в закон «Об организации дорожного движения» разрешат брать плату лишь за въезд в исторические районы города

Закон, принятый в первом чтении Думы, получит поправки, которые ограничивают возможность платного въезда. Новая редакция закона «Об организации дорожного движения», которую, по словам экспертов, вероятнее всего примут во втором чтении, говорит, что брать плату за въезд можно буде лишь в определенные исторические районы.

Для признания того или иного района историческим, законодательное собрание города или региона должно принять некий документ, на основании которого движение и будет ограничиваться. Однако, эксперты на новые поправки смотрят скептически: не очевиден механизм придания исторического статуса и само определение района, прокомментировал координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. При необходимости, историческим признать можно любой район, включая расположенный за МКАДом, а Санкт-Петербург исторический почти полностью. Больше того, пострадать могут и жители небольших городов, где, как правило, единственный мост через реку, расположен как раз в историческом месте.

Поддерживает позицию координатора, и глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов: каковы границы исторической части Москвы? Бульварное или Третье транспортное кольцо? Вдобавок, Департамент транспорта Москвы, выступавший за введение платного въезда несколько лет назад, сообщил, что ввод платного въезда в столицу пока не обсуждается, для регулирования трафика пока не исчерпаны и другие возможности. Однако, несмотря на все возражения и критику новой редакции закона, у экспертов нет поводов сомневаться, что ее примут.

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При написании новости использовалась информация:
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