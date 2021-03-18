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18 мар 2021

Porsche 356 привели к свету

Porsche 356 привели к свету
Автор фото: фирма-производитель

Британский стартап Watt Electric Vehicles Company показал электрический Porsche, который и не Porsche вовсе…

Да, к легендарному классическому спорткару новинка не имеет ни малейшего отношения. Вы спросите -  как же так, ведь он один в один похож на оригинальный 356-й. На самом деле перед нами реплика. Все кузовные панели здесь изготовлены с нуля, да и платформа здесь своя собственная, хотя в плане пропорций автомобиль действительно повторяет оригинал полностью.  Создатели заявляют, что совместить все воедино было очень сложной задачей.

Между тем,  в автомобиле применено очень много алюминия, что делает его очень легким. Отчасти это объясняет  факт того, что создатели интегрировали в проект сравнительно небольшую батарею (40 киловатт-часов) и относительно скромный двигатель в 160 лошадиных сил. Производитель заявляет, что динамика будет достойной – разгон до сотни займет около пяти секунд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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