Porsche 356 привели к свету

Британский стартап Watt Electric Vehicles Company показал электрический Porsche, который и не Porsche вовсе…

Да, к легендарному классическому спорткару новинка не имеет ни малейшего отношения. Вы спросите - как же так, ведь он один в один похож на оригинальный 356-й. На самом деле перед нами реплика. Все кузовные панели здесь изготовлены с нуля, да и платформа здесь своя собственная, хотя в плане пропорций автомобиль действительно повторяет оригинал полностью. Создатели заявляют, что совместить все воедино было очень сложной задачей.

Между тем, в автомобиле применено очень много алюминия, что делает его очень легким. Отчасти это объясняет факт того, что создатели интегрировали в проект сравнительно небольшую батарею (40 киловатт-часов) и относительно скромный двигатель в 160 лошадиных сил. Производитель заявляет, что динамика будет достойной – разгон до сотни займет около пяти секунд.