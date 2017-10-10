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10 окт 2017

Porsche хочет получит компенсацию у Audi

Porsche хочет получит компенсацию у Audi
Автор фото: фирма-производитель

В концерн Volkswagen AG все не слава богу: Дизельгейт, кажется, превратил некогда дружную семью брендов в заклятых врагов. По некоторым данным Porsche потребовала от Audi перевести на ее счета 200 миллионов евро.

Эта сумма: компенсация убытков производителя люксовых автомобилей от скандала, связанного с 3-литровыми турбодизелями, которые Audi производила и поставляла Porsche для Cayenne и Macan.  После того, как Audi признала, что использовала на данных силовых агрегатах обманное программное обеспечение, занижающее вредные выбросы на сертификационных и стендовых испытаниях, Porsche получила запрет на продажу предыдущего Cayenne с дизельными двигателями.

В письме, на которое ссылается немецкий Bild, якобы говорится о том, что модернизация двигателей, услуги юристов и компенсации клиентам, обойдутся Porsche в 200 миллионов евро. Правда, претензия не оформлена юридически, а направлена в Audi в виде внутреннего документа. Как бы то не было, в Porsche действительно серьезно пострадали от Дизельгейта. Так, вывод на рынок нового поколения Cayenne Diesel перенесен, а компания официально заявила, что в будущем в принципе откажется от дизельных силовых агрегатов в пользу электрических и гибридных силовых установок.
 

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