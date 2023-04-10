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10 апр 2023

Porsche могла возродить "Волгу"

Porsche могла возродить "Волгу"

Последние классические Волги (не считая Siber) сошли с конвейера ГАЗ в 2008 году. С тех пор Горьковский автозавод производит лишь коммерческую технику, а фанаты засыпают руководство просьбами вернуть "Волги" в строй

Впрочем о реинкарнации данного проекта думали и крупные игроки автомобильного бизнеса. Например руководство Porsche, а именно член наблюдательного совета Зигфрид Вольф предлагал президенту РФ проект по реанимации российского автопрома, пострадавшего от ужесточения санкций. В письме, которое Вольф направил Путину в январе, описан проект выпуска новой Волги и Победы.

Опуская все подробности, можно сказать, что топ-менеджер предлагал брать модели Skoda и Volkswagen, например "Октавию" и после глубокого рестайлинга продавать их нашим соотечественникам под российским брендом.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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