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7 май 2019

Porsche назвал российские цены на новый спорткар

Porsche назвал российские цены на новый спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche назвала стоимость лимитированного спорткара 911 Speedster в России — автомобиль будет стоить от 21,6 млн руб.


Спорткар разработан специалистами Porsche Motorsport в сотрудничестве с подразделениями Style Porsche и Porsche Exclusive Manufaktur. За основу Speedster был взят кузов от 911 Carrera 4 Cabriolet предыдущего поколения, получивший углепластиковые элементы от моделей 911 R, 911 GT3 и 911 GT3 Touring, а также уменьшенное лобовое стекло и боковое остекление, обтекатели за спинками кресел и мягкий верх.  Интересно, что за доплату можно заказать  опциональный пакет Heritage Design с оформлением в стилистике спорткаров 50-60-х годов. Стоимость таких доработок составляет 1,6 млн руб.


Что касается технической части, то в  основе Speedster лежит шасси и двигатель спортивного купе 911 GT3 прошлого поколения — 510-сильный 4-литровый двигатель с титановым выхлопом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. У автомобиля перенастроены подвеска и рулевое управление. Так же Speedster получил карбон-керамические тормоза, которые входят в базовую комплектацию.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, РБК

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