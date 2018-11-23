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23 ноя 2018

Пошлина за номера будет отменена

Пошлина за номера будет отменена

МВД РФ подготовило проект изменений в налоговой кодекс, предполагающих отмену взимания пошлины за выдачу государственного регистрационного знака

Подобное решение связано, в первую очередь, с недавно принятым законопроектом, где указывался новый регламент регистрации транспортных средств. Главным его новшеством считалось появление возможности регистрации автомобиля сразу после покупки в автосалоне.

Представители МВД сообщают, что пошлина за присвоение номера транспортному средству останется. Выбранный системой госномер будет указан в свидетельстве о регистрации (СТС), сейчас за его выдачу нужно отдать 500 рублей, но в будущем плата вырастет в три раза – до 1 500 рублей. Столько будет стоить документ нового поколения: пластиковый и с микрочипом.

Другое дело, что ГИБДД больше не будет заниматься «штамповкой» номерных знаков, этот процесс будет делегирован коммерческим организациям. Теперь вводятся два отдельных термина. Будет понятие «государственный регистрационный номер» и «государственный регистрационный знак». Первое — это те самые «буквы и цифры», которые будет присваивать ГИБДД. А знак — это именно металлическая табличка, которая будет изготавливаться отдельно.\

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Авто@mail.ru, Колеса

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