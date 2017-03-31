Недавний скандал, разгоревшийся вокруг одного из крупнейших производителей эйрбэгов Takata, о котором мы рассказывали ранее, стал причиной серии крупных отзывных компаний

Сегодня стало известно, что Toyota из-за возможных проблем с эйрбэгами начала отзыв более 2,9 миллионов автомобилей.

Напомним, в результате разбирательства, инициированного правительством США, руководство компании Takata призналось в том, что более 10 лет они фальсифицировали результаты испытаний и поставляли нескольким десяткам крупных автопроизводителей эйрбэги с высоким количеством брака. Основная проблема заключается в пиропатроне, способного разрушиться при взрыве и не только ранить, но и убить человека. Во всем мире зафиксировано уже 16 погибших и 180 пострадавших от дефекта, а количество потенциально опасных автомобилей измеряется десятками миллионов.

Под отзывную кампанию пока попали автомобили Toyota Corolla девятых и десятых поколений и кроссоверы RAV4, продававшиеся на рынках Океании, Китая, Японии и Ближнего Востока. Про отзыв автомобилей, продававшихся на рынке России пока информации нет, но, вполне возможно, что в ближайшем будущем она появится. В любом случае, многомиллионный штраф, наложенный на компанию Takata правительством США включает в себя и покрытие издержек, которые понесут автопроизводители, меняющие бракованные подушки безопасности на исправные.