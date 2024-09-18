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18 сен 2024

Поставки автомобилей из Японии в Россию выросли более чем на 25%

Поставки автомобилей из Японии в Россию выросли более чем на 25%

Согласно опубликованным статистическим данным Министерства финансов Японии, поставки автомобилей и их комплектующих в августе значительно увеличился несмотря на санкции

В августе этого года рост экспорта японских автомобилей составил 25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В тот же момент поставки запчастей увеличились на 19,8%. Вероятно, главной причиной возросшему товарообороту в прошлом месяце стала повышение тарифов утильсбора до 80%, которые вступят в силу 1 октября.

И все же отметим, что это самый высокий показатель в этом году, учитывая на отрицательную динамику, которую можно было наблюдать с введения новых санкций в 2023 году. Тогда японское правительство запретило экспорт автомобилей в РФ с объемом двигателя выше 1,9 литров. К ним также присоединились все гибриды и электрокары. 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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