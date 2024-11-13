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13 ноя 2024

Поставки японских автомобилей в Россию почти достигли прошлогодних показателей

Поставки японских автомобилей в Россию почти достигли прошлогодних показателей

Согласно опубликованным данным Федеральной Таможенной Службы, за первые десять месяцев 2024 года в Россию привезли более 225 тыс. автомобилей из Японии. Это немного меньше показателей 2023 года, когда в нашу страну поставили 226,1 тысячи машин

Соответствующие данные приводятся только по автомобилям, ввозимых физлицами для личного пользования. Напомним, что частники могут рассчитывать на более низкий коэффициент ставки утильсбора на ввозимые автомобили, если речь идет о подержанных машинах.

Самым заметным по росту объема ввозимых японских автомобилей в Россию стал июль 2023 года. Тогда показатели достигли 30 тыс. штук, что стало рекордом после введения санкций. В этом году больше всего машин было оформлено в октябре - 29 тыс. 

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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