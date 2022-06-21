Поставки китайских автомобилей резко сократились

По результатам мая 2022 года в Россию из Китая завезли готовых легковых автомобилей на общую сумму $32 млн

Сумма в тридцать два миллиона долларов - это много или мало? С одной стороны цифра внушительная, но как вы посмотрите на ситуацию, когда мы скажем вам, что в прошлом месяце к нам из Китая завезли машин на сумму почти в три раза больше вышеуказанной - 84 миллиона долларов. В марте объем поставок оценивался еще больше - 190 миллионов долларов.

С чем связано снижение, ведь по логике вещей китайский автопром, наоборот, должен усиливать свои позиции в нашей стране. Как сообщает "Коммерсантъ", проседание поставок вызвано сложностями с логистикой, а те, в свою очередь, происходят из-за сложной политической ситуации и санкционной нагрузки. Кроме того, повлияли локальные вспышки коронавируса в КНР, локдауны из-за которых прерывали работу китайских автопроизводителей.