Пострадавший от расизма сотрудник Tesla отказывается от многомилионной компенсации

В прошлом году с компанией Tesla случился серьезный скандал – один из сотрудников подал иск из-за притеснений со стороны коллег на почве расизма.

Чернокожий работник калифорнийского завода Tesla жаловался, в частности, на случаи унижения со стороны коллег, а также расистские граффити в туалетах и оскорбительные рисунки на его рабочем месте. Суд провел расследование и установил истину – притеснения были! Разумеется, была назначена и компенсация в 130 миллионов долларов. Правда, Tesla сумела подать апелляцию, и уже федеральный суд урезал размер денежных выплат до тринадцати миллионов.

Самое занятное – потерпевший отказался от компенсации и теперь намеревается судиться дальше, чтобы получить еще больше выплат.