Потратим три тонны денег на автопилоты

Похоже, разработка систем автопилотирования уже прочно закрепилась во главе угла производственных планов многих производителей. Можно сказать, что инвестиции в этот сегмент уже исчисляются не миллионами, а миллиардами долларов. Особенно в этом преуспел концерн Volkswagen.

Немецкая компания объявила о намерении инвестировать крупную сумму, а именно 2.6 миллиарда долларов в стартап Argo AI, который занимается созданием технологии беспилотного вождения. Инвестиции будут направлены на на разработку программного обеспечения для автономных машин.

Любопытно, что сами Argo AI сотрудничают не только с Volkswagen, но и, например, с Ford и Volvo. Между тем, аналитик из AutoTrends Consulting Джо Филиппе назвал сотрудничество автоконцернов с Argo AI большим плюсом. Таким образом компании обезопасят себя от проблем с интеграцией сторонних программ в свои автомобили, изначально создавая модели с учетом технологий Argo AI.