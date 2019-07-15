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15 июл 2019

Потратим три тонны денег на автопилоты

Потратим три тонны денег на автопилоты
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, разработка систем автопилотирования уже прочно закрепилась во главе угла производственных планов многих производителей. Можно сказать, что инвестиции в этот сегмент уже исчисляются не миллионами, а миллиардами долларов. Особенно в этом преуспел концерн Volkswagen.

Немецкая компания объявила о намерении инвестировать крупную сумму, а именно 2.6 миллиарда долларов в стартап Argo AI, который занимается созданием технологии беспилотного вождения. Инвестиции будут направлены на на разработку программного обеспечения для автономных машин.

Любопытно, что сами Argo AI сотрудничают не только с Volkswagen, но и, например, с Ford и Volvo. Между тем,  аналитик из AutoTrends Consulting Джо Филиппе назвал сотрудничество автоконцернов с Argo AI большим плюсом. Таким образом компании обезопасят себя от проблем с интеграцией сторонних программ в свои автомобили, изначально создавая модели с учетом технологий Argo AI.

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