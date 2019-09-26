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26 сен 2019

Повышающий коэффициент ОСАГО не будет учитывать штрафы от камер

Повышающий коэффициент ОСАГО не будет учитывать штрафы от камер

В Госдуме готовятся к принятию очередные поправки к закону «Об ОСАГО», согласно которым поменяется система расчета стоимости полиса. Одно из основных нововведений — появление повышающего коэффициента за аварийно-опасную езду, который будет применяться к водителям, совершающим грубые нарушения ПДД

Многие водители напряглись, так как штрафы с видеокамер, логичным образом, могут повлиять на статистику. Однако, не все так страшно, как  кажется на первый взгляд. Минфин разъяснил порядок применения этого коэффициента. Он будет учитываться только для нарушений, выявленных сотрудником ГИБДД лично. Данные с камер фото- и видеофиксации учитываться не будут. Об этом на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Это необходимо для того, чтобы привязать нарушение к водителю, а не автомобилю. Ведь машиной может управлять другой человек. Поэтому нарушения, зафиксированные дорожной камерой, не будут учитываться. Помимо этого, мы предлагаем изменить систему бонус-малус таким образом, чтобы вся страховая история сохранялась за водителем. Тогда при смене страховой компании скидки не будут сгорать», — говорит парламентарий.

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Drom

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