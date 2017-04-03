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3 апр 2017

Правила перевозки детей ужесточат этим летом

Правила перевозки детей ужесточат этим летом

В России этим летом должно быть принято правительственное постановление, серьезно ужесточающее перевозку детей в автомобилях

В частности, в Правила дорожного движения будет внесен пункт, запрещающий использование различных адаптеров и «стяжек» ремней безопасности. Кроме того, автокресла должны будут строго соответствовать весу и росту ребенка, а детей ростом выше 150 см будет разрешено перевозить без специальных удерживающих устройств. Штраф за нарушение правил перевозки детей вырастет с нынешних 500 до 3000 рублей. Об этом заявила глава Общественного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Соответствующие поправки были разработаны МВД еще два года назад, но так и не вступили в силу. В ГИБДД говорят о том, что согласны с тем, что нынешняя привязка к возрасту устарела и неактуальна.

В 2015 года Российский красный крест (РКК) и Государственный научный центр НАМИ выступили с аналогичным предложением. В частности, предложения касались роста детей и запрета различных лямок, корректоров и фиксаторов, которые сдвигают ремень вниз. По данным РКК и НАМИ такими недорогими несертифицированными устройствами в России пользуется до 30% водителей. Основная опасность применения таких устройств – ремень действительно сдвигается вниз, выводя из зоны риска шею, но при аварии вся энергия удара уходит в район живота. Это может привести к серьезным повреждениям внутренних органов.

Ранее Росстандарт запретил продажи устройства ФЭСТ, которое представляет собой треугольную накладку на ремни безопасности, отводящее верхнюю лямку от области шеи к грудной клетке. В ведомстве посчитали, что данное устройство нарушает Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». 

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