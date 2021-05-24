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24 май 2021

Правила пользования каршерингом будут изменены

Правила пользования каршерингом будут изменены

Установка алкогольных замков. Увеличение минимального срока аренды автомобиля и многое другое  было на днях предложено ЦОДД ради повышения безопасности дорожного движения.

Глава ведомства Евгений Евсин предложил кардинально поменять правила пользования каршерингом. Всего было выведено четыре основных пункта.  Главный параметр – увеличение минимального срока аренды до двенадцати часов. В качестве причин введения подобного новшества была названа высокая аварийность машин каршеринга, вследствие его высокой доступности (поминутная аренда).

Еще один интересный пункт – возложить оплату за парковки на арендаторов. Сейчас автомобили каршеринга имеют льготу в виде бесплатной парковки. Ее планируется урезать, то есть если клиент пользуется машиной, то и за парковки человек должен платить сам. Если же аренда завершается, то машина стоит на стоянке бесплатно. К слову, если по какой-то причине машину каршеринга забрали на штрафстоянку, то забирать ее будет должен пользователь, который совершил нарушение. Последним нововведением станет внедрение алкозамков.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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