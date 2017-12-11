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11 дек 2017

Правительство готовит реформу техосмотра: изменится все

Правительство готовит реформу техосмотра: изменится все

Минэкономразвития запустило процедуру общественного воздействия принятого в 2012 году закона «О техническом осмотре». Это стандартная процедура перед тем как представить поправки, которые глобально изменят действующую систему. Изменения планируется ввести в КоАП, уголовный кодекс и другие нормативно-правовые акты.

Напомним, что именно после введения закона «О техническом осмотре» был отменен талон техосмотра, саму процедуру отдали в руки частным операторам, которые начали выдавать диагностические карты. Без последней невозможно купить ОСАГО. Однако именно ситуация с выдачей диагностических карт стала катализатором очередного изменения законодательства.

Сегодня, чтобы получить карту можно не только не приезжать на техосмотр, но и не вставать с дивана: перечислив деньги «бумажному оператору», он через несколько минут присылает диагностическую карту по электронной почте. Все данные автомобиля вносятся в существующую Единую информационную автоматизированную систему ТО (ЕАИСТО). По оценке участников рынка 2/3 российских водителей покупают техосмотр у операторов, которые порой даже не имеют оборудования. При этом ГИБДД фиксирует рост аварий, который случились из-за неисправностей автомобиля.

Минэкономики хочет вернуть штраф за отсутствующий техосмотр (он составит 800 рублей), ввести уголовное наказание для нечистых на руку операторов, а вся процедура техосмотра должна будет фиксироваться фото= видеокамерами. Контроль над операторами планируется передать Ространснадзору, хотя против этого уже выступили объединения операторов: у ведомства не хватает кадров для выполнения действующих обязанностей, чего уж говорить о контроле за техосмотром.

Кроме того, планируется создать новую автоматизированную систему, куда будут вноситься данные об автомобилях. Сделать ее должен Российский союз автостраховщиков, которому потребуется 200-300 миллионов рублей. С этим операторы тоже не согласны и удивлены: уже сегодня все данные передаются компании «Электронный паспорт», которая в будущем будет вносить данные о техосомтрах в электронный ПТС (он станет основным с июля 2018 года).

Вероятнее всего, первые проекты поправок Минэкономики опубликует в начале следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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