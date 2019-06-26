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26 июн 2019

Правительство направит на поддержку автопрома еще 10 миллиардов рублей

Правительство направит на поддержку автопрома еще 10 миллиардов рублей

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил о возобновлении программ поддержки автопрома: с июля заработают программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также будет перезапущен льготный автолизинг

Из выделенных 10 миллиардов рублей четыре миллиарда направят на финансирование лизинга, а еще шесть – на госпрограммы. При этом три миллиарда рублей выделят из резервного фонда правительства, а семь – по итогам осенних корректировок бюджета на 2019 год.

Ранее в этом году на поддержку автопрома правительство уже выделило 10,4 миллиарда рублей. С февраля был запущен льготный лизинг, а с марта заработали программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым можно получить скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10 процентов. На прошлой неделе выработка этих средств была завершена. По словам Мантурова, за это время по госпрограммам было продано 63 тысячи автомобилей.

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