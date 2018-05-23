Ситуация с ценами на бензин и дизтопливо в России достигла критической отметки еще в начале мая, когда средние цены «пробили» психологически важную отметку в 40 руб. за литр Аи-92. В правительстве решились на кардинальные меры.

Еще накануне представители ЦБ и Минфина заявляли, что введение «плавающих» акцизов, которые будут изменяться в зависимости от цены на нефть в России невозможно. Однако правительственная комиссия вообще решилась на кардинальные темы.

Вместо запланированного с 1 июля повышения акцизов на 50 коп. за литр, акцизы будут снижены: на 3000 для бензина и на 2000 руб. для дизтоплива. Такая мера должна позволить «сбить» розничную цену на топливо: в среднем на 2,2 рубля за литр бензина и на 1,7 рубля за литр дизтоплива. Акцизы будут снижены до конца года, осенью правительство решит, что делать дальше.

В Минфине говорят, что это приведет к потерям в 105 миллиардов рублей, которые должны были поступить в бюджет. Однако из-за роста цен на бензин это не должно отразиться на российской экономике: в правительстве ожидают профицит бюджета в 482 миллиарда рублей по итогам года. А выпадающие доходы региональных дорожных фондов будут компенсированы за счет федерального бюджета.

С начала года оптовые цены на Аи-92 выросли более чем на четверть, розница отреагировала резким ростом цен в конце апреля, при этом весь май цены на топливо на АЗС только увеличились, и если две недели назад, по данным Росстата, они выросли на 1%, то на прошлой неделе ускорили свой рост до 1,1%.

