В правительстве прошло экстренное совещание с нефтяниками по вопросам роста цен на топливо на внутреннем рынке.

В первую очередь будут снижены акцизы на топливо: на 3000 на бензин и на 2000 на дизтопливо. Причем произойдет это не 1 июля, а уже произошло. Кроме того, запланированного на 1 июля повышения акцизов на бензин и топливо (679 и 639 рублей соответственно) не будет. Нефтяники в обмен пообещали не повышать цены один месяц.

Но первый вице-премьер правительства Дмитрий Козак, который и руководил совещанием, считает, что этих мер недостаточно. Он поручил ФАС и Минэнерго мониторить ситуацию на рынке и быть готовыми поднять экспортные акцизы, пишет РБК, который ознакомился с протоколом совещания. Сегодня они составляют 30% от экспортной пошлины на нефть. В случае если ситуация не изменится, акцизы могут вырасти в несколько раз.

Такая ситуация уже была в 2011 году, когда нынешний руководитель «Роснефти», а тогда первый вице-премьер правительства Игорь Сечин увеличил экспортные пошлины на бензин и дизтопливо до 90% и заставил подписать нефтяников четырехстороннее соглашение. ФАС тогда оштрафовала нефтяные компании в общей сложности на 20 миллиардов рублей.

Эксперты и аналитики говорят, что такая мера действенна, но она приведет к убыткам нефтяных компаний. В то же время в Минфине считают, что нельзя действовать по отношению к нефтяным компаниям только методом «пряника» и им стоит умерить свои аппетиты.

