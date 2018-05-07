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7 май 2018

Правительство назвало трассу для тестов беспилотников

Правительство назвало трассу для тестов беспилотников

В правительстве России определились с действующей трассой, где будут проводиться тесты автомобилей с автономными системами вождения. Но сначала для них будет создана инфраструктура.

Правительство поручило госкорпорации «Автодор» (управляет платными дорогами в России) до конца первого квартала определить участок платной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и до 30 ноября 2018 года при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта. По неофициальным данным, в «Автодоре» предложили 70-километровый участок трассы М-11 в обход Вышнего Волочка.

Тесты, вероятнее всего, начнутся в самом конце этого – начале следующего года. Какие автомобили выйдут на трассу неизвестно. Систему автономного вождения для грузовика у нас разрабатывает КАМАЗ совместно с Cognitive Technologies, последняя работает и над собственной системой для легковых автомобилей. Свою систему автономного вождения также разрабатывает Яндекс.
 

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При написании новости использовалась информация:
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