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4 сен 2020

Правительство отказалось отменить транспортный налог

Правительство отказалось отменить транспортный налог

Правительство не поддержало инициативу депутатов, объяснив свое решение риском выпадения доходов из бюджета. Короче говоря, уже не в первый раз транспортный налог отменить не удалось

Правительство России не поддержало инициативу группы депутатов отменить транспортный налог. Об этом говорится в заключении кабинета министров, опубликованном в электронной базе документов Государственной думы.  «По оценкам авторов законопроекта, реализация законодательной инициативы приведет к сокращению доходной части соответствующих бюджетов на сумму не менее 160 миллиардов рублей в год», — отмечено в заключении.

В правительстве также подчеркнули, что предлагаемый инициаторами способ компенсации недостающих доходов за счет трансфертов из федерального бюджета не соответствует бюджетной системе государства. Законопроект об отмене транспортного налога был внесен на рассмотрение в Госдуму группой депутатов от ЛДПР. В частности, авторы назвали такой налог несправедливым, поскольку он «исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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