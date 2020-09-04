Правительство отказалось отменить транспортный налог

Правительство не поддержало инициативу депутатов, объяснив свое решение риском выпадения доходов из бюджета. Короче говоря, уже не в первый раз транспортный налог отменить не удалось

Правительство России не поддержало инициативу группы депутатов отменить транспортный налог. Об этом говорится в заключении кабинета министров, опубликованном в электронной базе документов Государственной думы. «По оценкам авторов законопроекта, реализация законодательной инициативы приведет к сокращению доходной части соответствующих бюджетов на сумму не менее 160 миллиардов рублей в год», — отмечено в заключении.

В правительстве также подчеркнули, что предлагаемый инициаторами способ компенсации недостающих доходов за счет трансфертов из федерального бюджета не соответствует бюджетной системе государства. Законопроект об отмене транспортного налога был внесен на рассмотрение в Госдуму группой депутатов от ЛДПР. В частности, авторы назвали такой налог несправедливым, поскольку он «исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик».