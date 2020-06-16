Правительство покроет расходы при переводе машины с бензина на метан

Правительство планирует увеличить субсидии на перевод автомобилей с бензина на сжатый природный газ (метан) с 30 до 60% от суммы расходов на конвертацию. С таким предложением выступил министр энергетики Александр Новак

Инициатива рассматривается в качестве антикризисной меры. Субсидиями смогут воспользоваться физлица и малый бизнес. По данным Новака, автовладельцы смогут сэкономить 4-5 млрд руб. Еще 30% от суммы расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо», которая является основным поставщиком метана для автомобилей в России. Владельцам машин останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

Представитель вице-премьера Юрия Борисова сказал РБК, что правительство поддержало предложение министра энергетики. Напомним, что в ноябре 2019-го замминистра энергетики Антон Инюцын заявил, что правительство с 2020 по 2024 год направит в развитие газомоторной отрасли 50 млрд руб. Ежегодно планируется выделять 3,5 млрд руб. на развитие газовых заправочных станций, а 700 млн руб. — на переоборудование автопарка. На первом этапе в программу вошли 27 регионов, где идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций.