Автомобильный портал Motorpage
16 июн 2020

Правительство покроет расходы при переводе машины с бензина на метан

Правительство покроет расходы при переводе машины с бензина на метан

Правительство планирует увеличить субсидии на перевод автомобилей с бензина на сжатый природный газ (метан) с 30 до 60% от суммы расходов на конвертацию. С таким предложением выступил министр энергетики Александр Новак

Инициатива рассматривается в качестве антикризисной меры. Субсидиями смогут воспользоваться физлица и малый бизнес. По данным Новака, автовладельцы смогут сэкономить 4-5 млрд руб. Еще 30% от суммы расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо», которая является основным поставщиком метана для автомобилей в России. Владельцам машин останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

Представитель вице-премьера Юрия Борисова сказал РБК, что правительство поддержало предложение министра энергетики. Напомним, что в ноябре 2019-го замминистра энергетики Антон Инюцын заявил, что правительство с 2020 по 2024 год направит в развитие газомоторной отрасли 50 млрд руб. Ежегодно планируется выделять 3,5 млрд руб. на развитие газовых заправочных станций, а 700 млн руб. — на переоборудование автопарка. На первом этапе в программу вошли 27 регионов, где идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus IS 2021

Новый Lexus IS официально представлен

16 июня 2020
Lotus

Lotus полностью откажется от бензиновых двигателей

16 июня 2020
BMW i8

BMW сняла с производства спортивный гибрид i8

16 июня 2020

Ты засыпал за рулем

16 июня 2020

Мировой рынок автомобилей оживает

16 июня 2020
Ford Mustang Mach-E 2021

Стала известна мощность Ford Mustang Mach 1

16 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"

Написано новостей:

2 6 0 3 8