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20 июн 2019

Правительство придумало, для кого можно повысить тарифы ОСАГО

Правительство придумало, для кого можно повысить тарифы ОСАГО

Совет при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит сегодня новый законопроект кабмина, который определит механизмы установки тарифов ОСАГО

Документ предусматривает повышение тарифов ОСАГО для автомобилистов, которые ранее привлекались за «пьяную» езду. Также новый законопроект предполагает увеличение страховой суммы по риску вреда жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. Напомним, что при гибели человека во время ДТП на личном автомобиле максимальная выплата составляет 500 тысяч рублей.

Вдобавок инициатива предполагает новые расчёты стоимости по договору обязательного страхования: тариф должен определяться не характеристиками автомобиля, а статистикой аварийности и навыками управления водителей.

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