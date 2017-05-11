Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении программы льготного автокредитования. Из федерального бюджета на субсидии банкам и иным кредитным учреждениям будет выделено 10 миллиардов рублей

При этом, новое постановление вносит изменения в правила предоставления льготных автокредитов. В частности из-за подорожания автомобилей в 2016 году, предельная стоимость автомобиля увеличена с 1,15 до 1,45 миллиона рублей. Также, по мнению правительства России, это позволит расширить перечень субсидируемых марок и моделей автомобилей. При этом, под действие льготных автокредитов подпадают автомобили, выпущенные как в этом, так и в прошлом году.

По условиям льготного автокредитования, заемщик должен внести не менее 20% от стоимости автомобиля, срок кредитования не должен превышать 36 месяцев, ставка кредитования, предусмотренная кредитным договором, определена в виде разницы между действующей на дату выдачи кредита ставкой кредитной организации и скидкой в размере не более 6,7%.

По мнению правительства России, программа льготного автокредитования позволит реализовать в России 350 тысяч автомобилей.