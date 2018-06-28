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28 июн 2018

Правительство решило не повышать тарифы «Платона»

Правительство решило не повышать тарифы «Платона»

Похоже, в правительстве переигрывают большинство решений, о принятии которых говорилось в конце прошлого года. Так Минтранс отказался от идеи индексирования тарифа в системе «Платон».

В настоящее время тариф в «Платоне» составляет 1,9 рубль за километр, с 1 июля он должен был увеличиться до 2,15 рублей за километр. Но в Минтрансе заявили, что не будут индексировать тариф до тех пор, пока не будет усилен контроль за неплательщиками.

Система взимания платы с большегрузного транспорта (от 12 т) по федеральным трассам «Платон» заработала в 2015 году. Изначально тариф составлял 3,73 рубля за один километр, но после массовых акций протеста дальнобойщиков он был снижен до 1,53 рубля за километр. Нынешний тариф действует с 15 апреля этого года.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил чиновникам подготовить предложения по скидкам в системе «Платон». Одновременно Минюсту было дано поручение подготовить законопроект о значительном увеличении штрафа за неоплату проезда и превышение максимально допустимой нагрузки.

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При написании новости использовалась информация:
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