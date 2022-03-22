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22 мар 2022

Правительство РФ хочет снизить таможенные пошлины

Правительство РФ хочет снизить таможенные пошлины

Правительство России разработало обширный комплекс инициатив по смягчению таможенной политики — для поддержки национальной экономики в условиях жестких санкций

Из-за скачков курсов валют на сегодняшний день растаможка легкового автомобиля ввезенной из Японии, к примеру, обходится на 100-200 тысяч дороже, чем, скажем, в феврале этого года. Разумеется, эти факторы снижают спрос, а значит, федеральный бюджет недополучает средств.

Какие меры примут? Власти высказали предположение, что таможенные пошлины можно  привязать к «досанкционному» курсу.  Конкретные цифры не уточняются, но, к примеру, некоммерческая организация «Опора России» предлагала властям зафиксировать курс от 18 февраля (евро тогда стоил 86,13 рубля, доллар — 75,8 рубля).

Разумеется, бесследно такие решения не пройдут – правительственные аналитики сообщают, что фиксация устаревшего курса приведет к 240 миллиардам рублей выпадающих доходов бюджета.
 

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