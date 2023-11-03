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3 ноя 2023

Правительство РФ расширит программу льготного автокредитования

Правительство РФ расширит программу льготного автокредитования

Премьер-министр Мишустин заявил о расширении программы льготного автокредитования до конца 2026 года

Механизм предусматривает скидку до 25% от стоимости автомобиля (производства АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, “Москвич” и Haval на тульском заводе), на которую могут рассчитывать медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и члены их семей. Также в программу включат людей с ограничениями по здоровью. 

Обновленная программа включает и увеличенную скидку до 35% (не более 925 000 рублей) на покупку или приобретение в лизинг электромобилей отечественного производства (марки Evolute и “Москвич”). На реализацию проекта в последующие три года будет выделено около 30 миллиардов рублей.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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