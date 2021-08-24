Правительство РФ утвердило план развития отрасли электромобилей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Концепцию и план-график по развитию производства и использования электромобилей в стране, документы разработаны совместными усилиями федерального Минпромторга и Минэкономразвития

Глобально всю концепцию можно разделить на четыре ключевых пункта. Первый - налаживание производства аккумуляторных батарей. Второй- запуск производства специальных электрохимических компонентов. Третий - налаживание инфраструктуры зарядных станций. Четвертый - создание заправок для водородных автомобилей. Пятый - создание специализированных рабочих мест.

План предполагает реализацию поставленных задач к 2030 году. "Документ ставит широкий круг задач перед рядом министерств и ведомств. Это развитие производственной базы; наращивание технологических компетенций национальных производителей как ключевых компонентов, так и самих электромобилей; выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, стимулирование спроса на них. Также Концепция предполагает создание необходимой инфраструктуры для электро- и водородных автомобилей, снятие регуляторных барьеров для использования электрического транспорта»- цитирует ТАСС главу минпромторга, Дениса Мантурова.