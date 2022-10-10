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10 окт 2022

Правительство РФ утвердило изменения в ПДД

Правительство РФ утвердило изменения в ПДД

Новые поправки важны не только для автомобилистов, но и для владельцев электросамокатов - они определяют правовой статус данных транспортных средств.

Прежде чем перейти к этому пункту, стоит отметить две вещи. Во-первых, поправки вводят новый тип парковочной разметки. Теперь зона платной стоянки будет разлинована при помощи синих линий, тогда как бесплатная - обычными белыми.  Во-вторых, отныне запрещена стоянка транспорта на островках безопасности.

Что касается электросамокатов, то в ПДД появляется новый термин - средства индивидуальной мобильности (СИМ) к ним  также относятся гироскутеры, моноколеса, сегвеи  и электрические скейтборды.  Правовой статус у данного транспорта следующий - передвигаться по тротуарам, велосипедным дорожкам можно, но не превышая скоростного лимита в 25 километров в час. Еще один важный нюанс - масса самоката не должна превышать  35 килограмм.  Важно помнить, что у пешеходов есть приоритет перед СИМ.  Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям СИМ необходимо спешиться. Здесь действует тот же принцип, что для велосипедистов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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