Правительство РФ утвердило изменения в ПДД

Новые поправки важны не только для автомобилистов, но и для владельцев электросамокатов - они определяют правовой статус данных транспортных средств.

Прежде чем перейти к этому пункту, стоит отметить две вещи. Во-первых, поправки вводят новый тип парковочной разметки. Теперь зона платной стоянки будет разлинована при помощи синих линий, тогда как бесплатная - обычными белыми. Во-вторых, отныне запрещена стоянка транспорта на островках безопасности.

Что касается электросамокатов, то в ПДД появляется новый термин - средства индивидуальной мобильности (СИМ) к ним также относятся гироскутеры, моноколеса, сегвеи и электрические скейтборды. Правовой статус у данного транспорта следующий - передвигаться по тротуарам, велосипедным дорожкам можно, но не превышая скоростного лимита в 25 километров в час. Еще один важный нюанс - масса самоката не должна превышать 35 килограмм. Важно помнить, что у пешеходов есть приоритет перед СИМ. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям СИМ необходимо спешиться. Здесь действует тот же принцип, что для велосипедистов.