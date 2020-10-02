Правительство России урежет расходы на ремонт федеральных трасс

Траты на нацпроект «Безопасные и качественные дороги» снизят. Федеральное правительство внесло в Госдуму поправки к Закону «Об автодорогах и дорожной деятельности». Из документа следует, что до 1 января 2024 года нормативы на содержание федеральных дорог не будут соблюдаться — кризис

«В очередном финансовом году и плановом периоде объем расходов недостаточен для обеспечения установленных законодательством расходных обязательств», — сказано в пояснительной записке.

Решение не соблюдать нормативы в течение трех лет связано с проектом федерального бюджета на 2021-2023 годы, уточняет «Коммерсантъ». В нем указано, что незащищенные федеральные расходы Минфин сокращает на 10%, военные — на 5%. Правительство подготовило еще несколько законопроектов, в частности, планируется отказаться от индексации зарплат чиновников и судей в 2021 году. Сколько конкретно федеральные дороги недополучат средств, до конца не ясно.Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в 2019 году получило на ремонт и содержание дорог 302 млрд рублей, в 2020-м — 325 млрд, в 2021-м, 2022-м и 2023-м изначально планировалось выделить 348,1 млрд, 362 млрд и 378 млрд рублей соответственно.