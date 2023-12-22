Правительство США мешает развитию китайского автопрома в стране

Стало известно, что американское правительство намерено увеличить налоги на электромобили и аккумуляторы, ввозимые из Китая. Администрация Байдена таким образом хочет помочь развитию национальной электромобильной промышленности, которая с трудом конкурирует против более дешевых китайских электрокаров. Но это может и навредить отечественной индустрии

На данный момент налог на китайские электромобили составляет 27,5%. Он накладывается не только на ввозимые китайские электромобили, но и на американские, которые производятся на заводах в Поднебесной. Свое производство в Китае имеют такие компании, как Ford и General Motors, на которых выпускаются модели Lincoln Nautilus и Buick Envision соответственно. Повышение налога изменит стоимость данных автомобилей, но не сподвигнет компании перенести производство обратно в США, поскольку это может привести к еще большему подорожанию.

Повышение налога не остановит китайской экспансии на запад, они уже нашли обходные пути. Сейчас китайские электромобили активно вливаются в США через “форточку” в Мексике, тем самым обходя повышенное налогообложение. За последние три года китайские автопроизводители смогли захватить 10% мексиканского рынка, а число поставляемых в США автомобилей постоянно растет. Объем поставок только увеличится после того, как Китайские компании локализуют свое производство в Мексике.