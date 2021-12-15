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15 дек 2021

Правительство США разработало новую стратегию для внедрения электромобилей

Правительство США разработало новую стратегию для внедрения электромобилей

Администрация президента США Джо Байдена опубликовала федеральную стратегию реализации плана по установке в стране 500 тысяч новых зарядных станций для электрокаров

На проект будут направлены серьезные инвестиции в размере семи с половиной миллиардов долларов. В результате на автомобильных магистралях страны должны появиться скоростные зарядные станции. Также будет налажена зарядная инфраструктура в различных населенных пунктах, однако, конкретика здесь не приводится.

«Американские семьи, автопроизводители и работники автоиндустрии согласны: будущее транспортировок за электрическими технологиями. Электрическое будущее для автомобилей чище, справедливее, доступнее, к тому же это экономическая возможность поддержать хорошо оплачиваемых специалистов» - цитируют иностранные СМИ президента США Джо Байдена.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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