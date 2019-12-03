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3 дек 2019

«Праворульки» без ЭРА-ГЛОНАСС: еще один год жизни

«Праворульки» без ЭРА-ГЛОНАСС: еще один год жизни

Правительство РФ продлило правила ввоза из-за границы подержанных автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС через таможни Дальнего Востока

В Россию разрешили продолжить ввоз подержанных праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС. Однако такие послабления продлятся год и затронут только территории ДФО. Об этом на совещании со своими заместителями заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает«Интерфакс». По его словам, с соответствующей просьбой к нему обратился полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Медведев подчеркнул, что уже подписан необходимый документ.


«Мы подготовили временный порядок. Но временное часто продолжается дольше, чем, наверное, это надо было бы. Но тем не менее, поскольку проблема до сих пор не решена, хочу известить, что подписал уже не временный даже порядок, а распоряжение правительства о том, чтобы установить правила ввоза на территорию России бывших в употреблении транспортных средств жителями ДФО», — заявил премьер.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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