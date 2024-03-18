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18 мар 2024

Представлен 930-сильный Brabus S-Class

Представлен 930-сильный Brabus S-Class
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое тюнинг-ателье Brabus показало доработанный Mercedes-AMG S63 E-Performance, под наименованием 930 (отсылка к мощности силовой установки)

Как и стандартная версия AMG S63 E-Performance, автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 4,0-литрового V8 и электромотора. Однако суммарная мощность была увеличена с 802 л.с. и 1430 Нм до 930 л.с. и 1510 Нм соответственно. Коробка - 9-ступенчатый “автомат”. Привод - полный. Все это позволяет Brabus 930 набрать первую “сотню” за 3,2 с. Разница со стандартной версией заключается всего в 0,1 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 290 км/ч.

Конечно, не обошлось и без доработок в дизайне. Главными внешними атрибутами Brabus 930 стали новые 22-дюймовые кованые колесные диски, спойлер на крышке багажника, а также ряд карбоновых вставок на переднем бампере. Углепластиковые элементы также встречаются и в салоне: на передней панели и рулевом колесе. В отделке также используются дорогая кожа, а рисунок текстуры на дверных картах и сиденьях сменился на ромбовидный или в виде чешуек, в зависимости от версии. Помимо этого, на ковриках и спинках кресел есть памятные таблички с надписью “Brabus masterpiece” (Шедевр Брабус).

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