Представлен „меховой“ Maybach

Концерн Mercedes-Benz показал очередную спецверсию флагманского седана Maybach, которая посвящена миру высокой моды.

Концептуальный седан получил необычное цветовое решение: два оттенка на Mercedes-Maybach уже использовались, но на Haute Voiture тёмной выполнена верхняя часть. Она выкрашена в глубокий оттенок синего и сочетается с кремово-розовой нижней половиной. Кованые диски также окрашены в глубокий синий цвет.

Интерьер получился подстать внешности. Разумеется, лейтмотивом здесь выступает белая кожа, однако в дополнение к ней дверные карты и карманы отделаны искусственным мехом. Кроме того, некоторые декоративные элементы, вроде заклепок на центральном тоннеле, выполнены из чистого розового золота.

В техническом же плане перед нами обычный Mercedes-Maybach, под капотом которого располагается бензиновый V8 с турбонаддувом, мощность которого составляет 612 лошадиных сил.