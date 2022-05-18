Автомобильный портал Motorpage
18 май 2022

Представлен „меховой“ Maybach

Представлен „меховой“ Maybach
Автор фото: фирма-производитель
Концерн Mercedes-Benz показал очередную спецверсию флагманского седана Maybach, которая посвящена миру высокой моды.
Концептуальный седан получил необычное цветовое решение: два оттенка на Mercedes-Maybach уже использовались, но на Haute Voiture тёмной выполнена верхняя часть. Она выкрашена в глубокий оттенок синего и сочетается с кремово-розовой нижней половиной. Кованые диски также окрашены в глубокий синий цвет.
 
Интерьер получился подстать внешности. Разумеется, лейтмотивом здесь выступает белая кожа, однако в дополнение к ней дверные карты и карманы отделаны искусственным мехом. Кроме того, некоторые декоративные элементы, вроде заклепок на центральном тоннеле, выполнены из чистого розового золота.
 
В техническом же плане перед нами обычный Mercedes-Maybach, под капотом которого располагается бензиновый V8 с турбонаддувом, мощность которого составляет 612 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Китае запатентовали копию классического Mini

18 мая 2022
Nissan Ariya (2021) салон

Nissan выпустит конкурента Porsche Taycan

18 мая 2022

Параллельный импорт запчастей приведет к увеличению контрафакта.

18 мая 2022
BMW 3-Series 2019 вид сбоку сверху

Представлена рестайлинговая BMW 3-Series

18 мая 2022

Россия сможет победить дефицит электронных компонентов.

18 мая 2022
Audi RS5 Sportback 2020 вид сбоку

Audi RS4 и RS5 получили опциональные пакеты, которые сделали их быстрее

17 мая 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC60 - volvo xc60 (2018) чем может обаять volvo xc60 помимо холодной красоты Тест драйв
17 мая 2022

Volvo XC60
"Чем может обаять Volvo XC60 помимо холодной красоты"
Peugeot Traveller - peugeot traveller (2018) экспресс пригородного сообщения
Тест драйв
13 мая 2022

Peugeot Traveller
"Экспресс пригородного сообщения"
Genesis GV80 - genesis gv80 (2021) то ли ангел, то ли демон, но точно не банальный
Тест драйв
09 мая 2022

Genesis GV80
"То ли ангел, то ли демон, но точно не банальный Genesis GV80"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 6 2 7