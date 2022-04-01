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1 апр 2022

Представлен барный стул с мотором

Представлен барный стул с мотором

Пусть сегодня на дворе и первое апреля, но перед вами реальный продукт – сбываются мечты тех, кто когда-то грезил о ванне или кровати на колесах

Человек – существо ленивое и склонное к желанию иметь максимальный комфорт – этим и объясняются желания обладать вышеупомянутым транспортом. Конечно же, наш сегодняшний продукт до кровати не дотягивает, но барный стул с мотором — это тоже хорошо – удобно ездить в соседний бар, где всегда будет собственное свободное место.

Так как эту самоходную табуретку строили американцы, то вместо  электродвигателя здесь установлен настоящий  700-сильный V8 от Chevrolet Corvette.  Фактически, водитель сидит на самом моторе. Разумеется, инженеры подумали и о вопросах безопасности – чтобы не убиться, скорость ограничили до сорока километров в час. При этом, гоночные болиды с таким же двигателем способны проехать четверть мили за девять секунд.

Любопытно, но барный стул на колесиках может быть предложен и в двухместной конфигурации. Моторы также могут быть любыми – производитель готов исполнить любой клиентский каприз.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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