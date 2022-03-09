Представлен духовный наследник Jaguar D-Type

Английский концерн представил свой концепт Vision Gran Turismo Roadster. Его мощность внушает трепет – 1020 лошадиных сил. Жаль, что вживую этот автомобиль попробовать не удастся – он создан лишь для виртуального пространства.

Строго говоря, этот спорткар создали для гоночной игры Gran Turismo. Отметим, что дизайн машины имеет множество отсылок к классическому D-Type. С ретро-спорткаром виртуальную новинку роднят, к примеру, компоновка, силуэт с развитыми крыльями, круглые светодиодные фары и «плавник» позади кокпита пилота. Любопытно, но данный элемент здесь исполняет роль активного стабилизатора.

Силовая установка здесь состоит из трех электрических моторов, которые совместно выдают более тысячи лошадиных сил. В виртуальном мире автомобиль способен разогнаться до сотни за три секунды ровно, а максимальная скорость здесь составляет 320 километров в час.