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20 апр 2022

Представлен китайский кроссовер с технологией замены батарей

Представлен китайский кроссовер с технологией замены батарей
Китайский бренд Feifan, входящий в структуру корпорации SAIC, готовит к выпуску новое кросс-купе R7. На фоне всех остальных электрокаров новинка выделяется необычными аккумуляторами.
Дело в том, что китайцы сделали их быстросъемными и взаимозаменяемыми. В SAIC хотят радикально пересмотреть подходы к зарядке электромобилей. Предполагается создать инфраструктуру, где на специальных станциях водителю просто поменяют аккумулятор на заряженный, а севшую батарею поставят в зарядный бокс, где она будет ждать своего часа и следующего клиента. Концерн SAIC вместе с партнёрами хочет установить в стране до 5000 станций по смене аккумуляторов в 100 наиболее крупных городах. Аналогичные работы ведут и другие местные автопроизводители — например, Geely.
 
Вернемся к автомобилю. По своим размерам он сопоставим с BMW X6, хотя по своему форм-фактору он является обычным кроссовером, а не купеобразным. Двухмоторная силовая установка электро¬кроссовера Feifan R7 развивает 544 лошадиные силы, а максимальная скорость составляет 200 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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