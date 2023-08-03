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3 авг 2023

Представлен концепт Pura Vision

Представлен концепт Pura Vision
Автор фото: фирма-производитель

Компания Pininfarina представила концептуальный электрический кроссовер Pura Vision, который в будущем планируют выпускать серийно

Pininfarina Pura станет второй моделью бренда после электрического гиперкара Battista, который дебютировал в марте 2019 года. Компания подмечает, что новинка относится к сегменту e-LUV (электрическим люксовым внедорожникам) и откроет “новую эру электрической роскоши”.

Главная отличительная “фишка” Pura - это дизайн. Автомобиль сочетает в себе округленные пластичные формы и черты, придающие динамичности. Полностью прозрачная крыша имеет отдельно открывающиеся створки. В связи с этим, отсутствуют центральные стойки, что визуально придает больше пространства в салоне.

Официальная презентация Pura Vision пройдет в середине августа на автомобильной неделе в Монтерее, США. Пока нет информации о технических характеристиках автомобиля. По слухам автомобиль получит электрическую силовую установку мощностью 1000 л.с. Разгон до 100 км/ч составит 3 с. Максимальная скорость - 300 км/ч.
 

При написании новости использовалась информация:
motor, колеса

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