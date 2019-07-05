Автомобильный портал Motorpage
5 июл 2019

Представлен Lightyear One

Представлен Lightyear One
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль, оснащённый солнечными панелями, демонстрирует рекордную дальность пробега на одном заряде встроенных аккумуляторов

Запас хода гибридного авто, благодаря ёмким аккумуляторам и пяти квадратным метрам солнечных элементов питания на капоте и крыше, составляет 725 километров. Для сравнения, запас хода максимальной конфигурации американской Tesla Model S — около 595 километров.

Как заявляют разработчики, в зависимости от погодных условий, пробег может увеличиться до 800 километров без подзарядки. К слову, одного часа зарядки от солнечных элементов в среднем хватает на 12 километров пробега. Присутствует и опция традиционной зарядки от электросети на случай пасмурной погоды. В продажу первая партия из 500 новинок в серии Pioneer Edition поступит в начале 2021-го по цене около $170 000, предоплата за бронирование электрокара составит $135 000. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
4PDA

Комментарии к новости

Последние новости

...

Названа дата увеличения скоростного лимита на российских трассах

05 июля 2019

На российских дорогах можно ездить со скоростью 150 километров в час

05 июля 2019
Toyota Supra 2020

Toyota Supra может получить новый кузов

05 июля 2019

Московские водители стали дисциплинированней

05 июля 2019
Lexus

Я Лексус, я щедрый!

05 июля 2019

Легкий и шустрый

04 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo S90 - volvo s90 2019 вид спереди Тест драйв
05 июля 2019

Volvo S90
"Скромность северных королей"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 позволил ли обновленный двигатель избавиться от сравнений с увальнем?
Тест драйв
03 июля 2019

Infiniti QX60
"Infiniti QX60: позволил ли обновленный двигатель избавиться от сравнений с увальнем?"
Haval F7 - haval f7 2019 как бельгийцы, немцы и русские помогли китайцам отправить в плавание haval f7
Тест драйв
01 июля 2019

Haval F7
"Как бельгийцы, немцы и русские помогли китайцам отправить в плавание Haval F7"
- honda cb650r neo sports café пол-литра с прицепом
Мотоциклы
20 июня 2019


"Пол-литра с прицепом"

Написано новостей:

2 3 7 1 5