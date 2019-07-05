Представлен Lightyear One

Автомобиль, оснащённый солнечными панелями, демонстрирует рекордную дальность пробега на одном заряде встроенных аккумуляторов

Запас хода гибридного авто, благодаря ёмким аккумуляторам и пяти квадратным метрам солнечных элементов питания на капоте и крыше, составляет 725 километров. Для сравнения, запас хода максимальной конфигурации американской Tesla Model S — около 595 километров.

Как заявляют разработчики, в зависимости от погодных условий, пробег может увеличиться до 800 километров без подзарядки. К слову, одного часа зарядки от солнечных элементов в среднем хватает на 12 километров пробега. Присутствует и опция традиционной зарядки от электросети на случай пасмурной погоды. В продажу первая партия из 500 новинок в серии Pioneer Edition поступит в начале 2021-го по цене около $170 000, предоплата за бронирование электрокара составит $135 000.