Автомобильный портал Motorpage
21 июн 2021

Представлен Lynk&Co 09

Представлен Lynk&Co 09

Представлен флагманский кроссовер китайского премиального бренда, который построен на платформе Volvo

В Китае состоялась премьера нового вседорожника марки Lynk&Co — кроссовера с индексом 09, который стал самой крупной и дорогой моделью бренда. Новинка построена на платформе SPA. На этой же тележке, например, построен  флагманский Volvo XC90. Правда, «китаец» перещеголял его в плане размеров -  колесная база здесь схожая - 2984 миллиметра, но в длину и ширину он больше!

Теперь поговорим про силовые установки – их будет ровно три, и каждая  является гибридом.  Условно базовый вариант - 252-сильный двухлитровый турбомотор с 48-вольтовым стартер-генератором и восьмидиапазонным «автоматом». Характеристики двух остальных моторов остаются неизвестными. По слухам, самая старшая модификация  будет обладать 400-сильным движком.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen хотел купить Alfa Romeo, но не срослось

21 июня 2021

Стала известна дата появления последней Audi с ДВС.

21 июня 2021
Volkswagen Tarok Concept (2018)

Volkswagen отказался от проекта легкого пикапа

21 июня 2021
Alfa Romeo GTV (2003)

Alfa Romeo GTV будет возрожден

21 июня 2021

АвтоВАЗ намеревается выпускать дорогие машины

21 июня 2021
Toyota Tundra

Toyota Tundra официально показали

21 июня 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque (2020) и переходы с аллюра на аллюр Тест драйв
21 июня 2021

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque и переходы с аллюра на аллюр"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018) куда направлена стрела?
Тест драйв
18 июня 2021

Skoda Karoq
"Куда направлена стрела?"
Haval H9 - haval h9 (2020) выкинул мотор и «встал на гусеницы»
Тест драйв
16 июня 2021

Haval H9
"Выкинул мотор и «встал на гусеницы»"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 4 8 2