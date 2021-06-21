Представлен Lynk&Co 09

Представлен флагманский кроссовер китайского премиального бренда, который построен на платформе Volvo

В Китае состоялась премьера нового вседорожника марки Lynk&Co — кроссовера с индексом 09, который стал самой крупной и дорогой моделью бренда. Новинка построена на платформе SPA. На этой же тележке, например, построен флагманский Volvo XC90. Правда, «китаец» перещеголял его в плане размеров - колесная база здесь схожая - 2984 миллиметра, но в длину и ширину он больше!

Теперь поговорим про силовые установки – их будет ровно три, и каждая является гибридом. Условно базовый вариант - 252-сильный двухлитровый турбомотор с 48-вольтовым стартер-генератором и восьмидиапазонным «автоматом». Характеристики двух остальных моторов остаются неизвестными. По слухам, самая старшая модификация будет обладать 400-сильным движком.